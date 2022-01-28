Техно
28.01.2022, 14:40

В iPhone появилась долгожданная функция

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Foto: Madis Veltman

С выходом iOS 15.4 система идентификации пользователя по лицу Face ID в iPhone будет распознавать лицо владельца смартфона в маске, пишет Газета со ссылкой на портал MacRumors.

Система будет фиксировать уникальные черты лица человека в области глаз, поэтому пользователю понадобится смотреть ровно во фронтальную камеру. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю придется отсканировать свое лицо заново.

В настройках также появилась графа ”добавить очки”, которая позволяет разблокировать iPhone не снимая ни очки, ни маску. Сообщается, что с солнцезащитными очками функция работать не будет.

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