В олимпийской сборной Эстонии, прибывшей в Пекин, обнаружен коронавирус
Тест на коронавирус у одного из тренеров лыжной олимпийской сборной Эстонии Рихо Роозипыльда оказался положительным. Поскольку повторный тест также оказался положительным, его отправили на карантин.
"Все, прибывшие в Пекин, сдали два теста в аэропорту. Когда результаты были получены в Олимпийской деревне Чжанцзякоу, Роозипыльд был помещен на карантин в своей комнате. После сегодняшнего повторного теста его отвезли в специальную карантинную гостиницу, где будут принимать бессимптомных участников, сдавших положительный тест", — пояснил руководитель эстонской делегации Мартти Раю.
"В карантинном отеле проводиться тестирование каждый день. Продолжительность карантина и последующее возвращение в команду зависит от результатов тестов", — уточнил Раю.
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Большая часть эстонской сборной прибудет в Китай 1 февраля.
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