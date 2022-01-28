Олимпиадa-2022
28.01.2022, 11:39

В олимпийской сборной Эстонии, прибывшей в Пекин, обнаружен коронавирус

 
Olos, Riho Roosipõld
Foto: Ilmar Saabas

Тест на коронавирус у одного из тренеров лыжной олимпийской сборной Эстонии Рихо Роозипыльда оказался положительным. Поскольку повторный тест также оказался положительным, его отправили на карантин.

"Все, прибывшие в Пекин, сдали два теста в аэропорту. Когда результаты были получены в Олимпийской деревне Чжанцзякоу, Роозипыльд был помещен на карантин в своей комнате. После сегодняшнего повторного теста его отвезли в специальную карантинную гостиницу, где будут принимать бессимптомных участников, сдавших положительный тест", — пояснил руководитель эстонской делегации Мартти Раю.

"В карантинном отеле проводиться тестирование каждый день. Продолжительность карантина и последующее возвращение в команду зависит от результатов тестов", — уточнил Раю.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Большая часть эстонской сборной прибудет в Китай 1 февраля.

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