В олимпийской сборной Эстонии, прибывшей в Пекин, обнаружен коронавирус

"Все, прибывшие в Пекин, сдали два теста в аэропорту. Когда результаты были получены в Олимпийской деревне Чжанцзякоу, Роозипыльд был помещен на карантин в своей комнате. После сегодняшнего повторного теста его отвезли в специальную карантинную гостиницу, где будут принимать бессимптомных участников, сдавших положительный тест", — пояснил руководитель эстонской делегации Мартти Раю.