Юри Мыйз: коронакризис закончен. Непривитые рискуют только собой

Как известно, сейчас в Эстонии ежедневно регистрируется около 5000 случаев заражения коронавирусом, и некоторое время назад при таким показателях власти всё бы позакрывали. Почему сейчас этого не делают?

"Потому что это закончилось. Ни один кризис не длится обычно более года, этот был немного даже длиннее. Всё закончилось, с коронавирусом можно больше не считаться, "омикрон"-штамм завершил эту историю", — заявил Мыйз в интервью изданию Ärileht.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале января предположила, что пандемия завершится в течение трех месяцев, но вроде кажется, что она закончится в феврале. Болезнь как таковая останется, но к ней относиться будут в дальнейшем как гриппу", — добавил бизнесмен.

Мыйз в ходе пандемии был известен своим очень критическим отношением к непривитым людям. Теперь, когда пандемия COVID-19, по его словам, подходит к завершению, предприниматель несколько смягчил свою позицию.

"Когда это закончилось, то мне больше ни тепло, ни холодно. У нас была проблема с больничными койками. Теперь они уже не представляют проблему.

Случалось, что бывал в ресторане на юбилее, но какие-то хорошие знакомые не могли прийти, потому что они не были вакцинированы. Теперь они наказывают лишь только сами себя, они больше не представляют для общества никакой опасности. Бог с ними.

Их нынешнее поведение рискованно для них самих. На днях появится пероральное лекарство, и над этим больше не надо ломать голову", — высказал свою сегодняшнюю позицию Мыйз.

Для информации: вчера Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать условное разрешение к использованию в ЕС таблеток от коронавируса COVID-19 Paxlovid американской фармацевтической компании Pfizer. Paxlovid — первый противовирусный препарат для перорального приема (путем проглатывания), который рекомендовали в ЕС для лечения COVID-19.