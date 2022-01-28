Клиновидный моллюск из Мексиканского залива добрался до Мууга

По словам руководителя проекта ADRIENNE Йонне Котта из Эстонского морского института Тартуского университета, обнаруженный в порту лоцманских судов Мууга мексиканский моллюск является первой находкой данного вида в заливе Мууга. ”Ареал этого моллюска начал быстро расширяться прошлым жарким летом, его распространение вдоль восточного побережья Нарвского залива носило взрывной характер”, — сказала Котта. ”Будущие исследования покажут, как повлияет присутствие нового для данного региона обитателя на местную морскую фауну”, — добавила она.

По данным Котта, Rangia cuneata, который исторически обитает в Мексиканском заливе и Северной Атлантике, относится к съедобным видам моллюсков. ”Этот обитатель моря может оказаться новым, ценным источником протеина в наших водах, а его добыча позволит регулировать и при необходимости ограничивать его количество и дальнейшее распространение в наших водах. Морские моллюски живут обычно в чистом песке и на таком мелководье, что их можно ловить с использованием небольшого ручного трала. Такой лов не представляет опасности для окружающей среды”, — пояснила Котта.

Вот уже три года эстонские, российские и финские исследователи сотрудничают в рамках проекта ADRIENNE, целью которого является получение информации о Финском заливе. Стартовавший весной 2019 года совместный проект призван решить проблему расхождений в методиках исследования и оценки состояния морской среды, применяемых специалистами этих трех стран, а также фрагментарности имеющихся на тот момент данных, что до сих пор тормозило прогресс в улучшении экологической ситуации в Финском заливе.

В настоящее время исследователи разрабатывают сложный геопортал, который позволит объединить данные по морской фауне и информацию об экологическом состоянии окружающей среды Балтийского моря.