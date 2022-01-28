Клиновидный моллюск из Мексиканского залива добрался до Мууга(10)
Обнаруженный в российских водах Финского залива в 2019 году клиновидный моллюск Rangia cuneata, естественной средой обитания которого является Мексиканский залив, расширил к настоящему моменту свой ареал и попал в залив Мууга. Этот факт удалось выявить в ходе полевых работ проекта ADRIENNE.
По словам руководителя проекта ADRIENNE Йонне Котта из Эстонского морского института Тартуского университета, обнаруженный в порту лоцманских судов Мууга мексиканский моллюск является первой находкой данного вида в заливе Мууга. ”Ареал этого моллюска начал быстро расширяться прошлым жарким летом, его распространение вдоль восточного побережья Нарвского залива носило взрывной характер”, — сказала Котта. ”Будущие исследования покажут, как повлияет присутствие нового для данного региона обитателя на местную морскую фауну”, — добавила она.
По данным Котта, Rangia cuneata, который исторически обитает в Мексиканском заливе и Северной Атлантике, относится к съедобным видам моллюсков. ”Этот обитатель моря может оказаться новым, ценным источником протеина в наших водах, а его добыча позволит регулировать и при необходимости ограничивать его количество и дальнейшее распространение в наших водах. Морские моллюски живут обычно в чистом песке и на таком мелководье, что их можно ловить с использованием небольшого ручного трала. Такой лов не представляет опасности для окружающей среды”, — пояснила Котта.
Вот уже три года эстонские, российские и финские исследователи сотрудничают в рамках проекта ADRIENNE, целью которого является получение информации о Финском заливе. Стартовавший весной 2019 года совместный проект призван решить проблему расхождений в методиках исследования и оценки состояния морской среды, применяемых специалистами этих трех стран, а также фрагментарности имеющихся на тот момент данных, что до сих пор тормозило прогресс в улучшении экологической ситуации в Финском заливе.
В настоящее время исследователи разрабатывают сложный геопортал, который позволит объединить данные по морской фауне и информацию об экологическом состоянии окружающей среды Балтийского моря.
По словам Эды Андресмаа, советника отдела морской среды Министерства окружающей среды, геопортал, создание которого будет завершено в феврале, станет важным инструментом для организаций, занимающихся планированием отдельных видов деятельности в море и разработчиков проектов. ”Портал будет содержать самые актуальные карты распространения представителей отдельных видов морской фауны, а также самые актуальные, имеющиеся на данный момент знания о влиянии деятельности человека на экосистему Финского залива”, — отметила Андресмаа.
Геопортал содержит данные о морской среде Финского залива, полученные учеными из Эстонии, Финляндии и России, а также информацию о возможном воздействии деятельности человека на экосистему залива. С помощью геопортала можно визуализировать воздействие отдельных видов или комбинированное воздействие нескольких видов антропогенной деятельности на окружающую среду Финского залива. Применение данных возможностей позволит оценить изменения экосистемы Финского залива в случае, если изменятся объемы рыболовства, перенос питательных веществ, использование морского дна и распространение чужеродных видов как в современных условиях окружающей среды, так и в случае различных сценариев изменения климата.
Проект ADRIENNE финансируется в рамках эстонско-российского приграничного сотрудничества и продлится до марта 2022 г. Ведущим партнером-участником проекта является Институт моря Тартуского университета, другие партнеры проекта — Министерство окружающей среды и Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук. В качестве приглашенных партнеров в проекте участвуют Финский институт окружающей среды (SYKE), Центр морских исследований Котка, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургское областное отделение Российского Географического общества.