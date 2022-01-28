ГРАФИК | За сутки добавилось 5 823 зараженных коронавирусом, умерли два человка

По состоянию на утро 27 января в больницах находятся 292 пациента с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 186 человека, из которых 143 человека (77%) не были вакцинированы, у 43 человек (23%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 29 новых историй болезни. Умерли два человека, зараженных коронавирусом, оба не были вакцинированы: 66-летняя женщина и 80-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 304,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 506,6 невакцинированных человек в день.

За сутки было введено 3275 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 295 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 374 583 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 62,2%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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