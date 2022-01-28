Maxima: сотни сотрудников работают у нас очень давно

”Хотя в розничной торговле наблюдается относительно высокая текучесть кадров среди работников первой линии, у нас довольно много тех, кто проработали здесь уже 10 или 15 лет”, — рассказала руководитель по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер. В январе этого года свой 20-летний трудовой юбилей первым в компании отметил наш давний работник одного из магазинов Maxima в Пярну.

Если в прошлом году 175 сотрудников крупнейшей розничной сети в Эстонии отметили 10 или 15 лет работы в компании, то за последние три года таких сотрудников оказалось в целом 562 человека. ”Большинство из этих людей работают в наших магазинах, на них там многое держится — благодаря им и новые сотрудники могут также быстро освоиться”, — отметила Кимбер.

Например, в начале ноября прошлого года исполнилось 10 лет работы в Maxima у Ульви Перетрухиной, которая сейчас трудится заведующей магазином ХХ в Маарду . ”Я начинала руководителем по закупкам в отделе скоропортящихся продуктов — сейчас эта должность называется старший смены”, — вспоминает Перетрухина. В компании её так удерживает то, что Maxima ценит своих сотрудников. У неё также очень хорошая команда в магазине и региональный руководитель.

”Среди наших сотрудников с большим стажем работы есть как люди, которые долгое время работают на одной должности в том же магазине, так и те, кто нашел разные способы применения своих навыков”, — добавила руководитель по персоналу Леа Кимбер. Она очень высоко ценит и тех людей, кто уже 15 лет продержались на нашем предприятии. Если в 2020 году в Maxima было 39 сотрудников с 15-летним стажем, то в 2021 году их стало уже 47 человек.

Например, 15 лет в Maxima проработала Дойна Цеботар, региональный руководитель по западной Эстонии. Она тоже много лет назад начинала старшим смены, но затем перешла на должность по вводу данных, после чего побывала также заведующей нескольких магазинов. Кроме того, она помогала и обучала директоров и коллективы в общей сложности для 20 магазинов Maxima в Эстонии. ”Я остаюсь в компании ради людей и миссии”, — сказала Цеботар.