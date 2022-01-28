Средний размер первых компенсаций счетов за коммунальные услуги составил 182 евро

На этой неделе их количество увеличится еще на несколько тысяч, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Средняя выплаченная сумма составляет приблизительно 182 евро. 93% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 6% — на газовое отопление и 2% — на центральное отопление.

"Есть районы, где средний размер ходатайства составлял 230 евро, например, Пирита, Нымме, но есть и такие районы, где речь шла о средней сумме около 50 евро. Это больше касается районов, где в основном находятся многоквартирные дома. Например, Ласнамяэ и Мустамяэ. Самое маленькое по объему компенсации ходатайство, которое мы удовлетворили, было на сумму 10 евро и 81 цент. Самое большое — 926 евро", — сообщил глава столичного Департамента соцобеспечения и здравоохранения Раймо Саади.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.