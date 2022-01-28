Автобусный маршрут № 24 закрывается, его заменит другой

Автобусная линия № 24 закрывается 1 февраля, в связи с чем интервалы между отправлениями автобуса № 24А будут сокращены.

Маршрут автобуса № 24А длиннее, чем у линии № 24 — он включает микрорайоны Астангу и Кадака, где в последние годы появились новые жилые комплексы. За последние десять лет население микрорайона Кадака удвоилось, а число жителей Астангу за тот же период возросло почти на 60%.

Начало маршрута № 24А — на Кадака теэ и Кадака пуйестеэ, автобусы будут выполнять остановки ”Кадака”, ”Касси”, ”Рехе”, ”Мяэпеалзе”, ”Кивинука”, ”Мяэалузе” и ”Рая” на улицах Мяэпеалзе и Рая.

Помимо этого, с 1 февраля вводятся дополнительные ежедневные отправления на автобусных маршрутах № 12 и № 65, а автобусы № 16 будут ходить чаще по выходным. Графики движения автобусных маршрутов № 13 и № 64 будут скорректированы.

Расписание общественного транспорта Таллинна, а также информацию о маршрутах и остановках можно найти на сайте https://transport.tallinn.ee/