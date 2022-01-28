У жителя Мустамяэ собаку забрали с привлечением полиции

Животное забрали на основании ходатайства таллиннских властей и с привлечением сотрудников полиции и столичных социальных работников, пишет RusERR.

Жалобы на владельца животного поступали в течение нескольких лет, в том числе от жителей района. Как отметили в пресс-службе Департамента сельского хозяйства и продовольствия, собаку забрали, поскольку ее здоровью и жизни грозила опасность.

"В последний раз сотрудники департамента проверяли условия содержания животного в прошлом году. Они дали владельцу достаточно времени для исправления ситуации. Этого не произошло, а владелец избегает общения, – рассказала главный специалист департамента в пыхьяском регионе Тийна Кукк. – Достойно сожаления, что когда владельцу указали на необходимость считаться с потребностями животного, тот пригрозил его убить".

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.