На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием четырех авто

Авария произошла 27 января в 07:36 на 177 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа, где сначала 55-летний мужчина на легковом автомобиле Honda CR-V врезался в неожиданно остановившийся легковой автомобиль Toyota Auris под управлением 36-летней женщины. В результате столкновения Honda отклонился на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Škoda Superb под управлением 46-летней женщины. От удара Škoda в свою очередь также отклонился на встречку и столкнулся там с двигавшимся навстречу легквым автомобилем Volvo S80, которым управлял 48-летний мужчина.