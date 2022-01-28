ЧП и криминал
28.01.2022, 07:38

На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием четырех авто

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Pilt on illustratiivne.
Foto: Kenno Soo

Вчера в Ида-Вирумаа произошла авария с участием четыре автомобилей.

Авария произошла 27 января в 07:36 на 177 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла в Ида-Вирумаа, где сначала 55-летний мужчина на легковом автомобиле Honda CR-V врезался в неожиданно остановившийся легковой автомобиль Toyota Auris под управлением 36-летней женщины. В результате столкновения Honda отклонился на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Škoda Superb под управлением 46-летней женщины. От удара Škoda в свою очередь также отклонился на встречку и столкнулся там с двигавшимся навстречу легквым автомобилем Volvo S80, которым управлял 48-летний мужчина.

Пассажира Volvo — 49-летнего мужчину — доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Второму пассажиру — 58-летнему мужчине — помощь оказали на месте.

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