Ограничения: правительство сделало исключение для четырех крупных спортивных мероприятий
Правительство приняло решение поддержать предложение Министерства культуры о проведении четырех спортивных мероприятий, представляющих первостепенный общественный или государственный интерес.
Особое разрешение будет выдано на Тартуский марафон, отборочный матч мужской сборной Эстонии на чемпионат мира по баскетболу, этап кубка мира по биатлону и футбольный матч мужской сборной Эстонии в Лиге наций УЕФА с количеством участников или зрителей, которое превышает число, установленное ныне действующими ограничениями для организации этих мероприятий.
Согласно решению правительства, на старт 48-го Тартуского марафона 20 февраля допускается в общей сложности до 6000 человек, из которых на дистанции 63 км может участвовать до 4000 человек и на дистанции 31 км – до 2000 человек. Специальное разрешение выдается с учетом важности Тартуского марафона и опыта организатора, а также с учетом возможностей сохранять рассредоточение на длинных дистанциях: как на трассе, так и в местах старта и финиша. В марафоне (за исключением детских заездов) могут участвовать лица старше 12 лет только с наличием справки COVID-19. Организаторы Тартуского марафона представили Департаменту здоровья план снижения рисков и обсудили наиболее безопасные способы проведения мероприятия. Более подробную информацию о мерах безопасности опубликует организатор.
Согласно решению правительства, игра отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу между сборными Эстонии и Польши 25 февраля 2022 года в Саку Суурхалль может состояться с участием до 3360 зрителей. При выдаче специального разрешения учитывались спортивный уровень соревнования, размер Саку Суурхалль (вместимость более 6000 зрителей), возможности рассредоточения, а также высокую компетенцию и опыт Эстонского баскетбольного союза в организации соревнований.
Кроме того, правительство выдало разрешение допускать на этап кубка мира по биатлону в Отепяэ в каждый день соревнований до 6000 зрителей, из которых 3000 на трибунах и 3000 — рядом с трассой. Организатор обязан применить дополнительные ограничения на количество зрителей, установленные Департаментом здоровья, в случае возможного быстрого роста заболевших, которым требуется стационарного лечение. Этап кубка мира по биатлону пройдет в Отепяэ с 10 по 13 марта.
Правительство также одобрило четвертое предложение Министерства культуры, что означает, что футбольный матч Лиги наций УЕФА между Эстонией и Кипром 24 марта 2022 года может состояться на стадионе Лиллекюла с участием до 5000 человек, из которых до 4640 человек – зрители. Всего на стадионе имеется 14 336 мест, зрители будут распределены по четырем разным трибунам, а их контакты с игроками и обслуживающим персоналом будут ограничены. При организации игры исходят из правил правительства и требований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При выдаче специального разрешения учитывались спортивная значимость соревнования и возможность рассредоточения зрителей.
Выдача специального разрешения предполагает согласование плана снижения рисков с Департаментом здоровья и разрешение местного самоуправления. Помимо специфических мер безопасности на каждом мероприятии действуют все актуальные правила, связанные с COVID: требование наличия справки и ношения маски в соответствующих зонах, ограничения по времени и т. д. Согласно нынешнему распоряжению правительства, на спортивных мероприятиях на открытом воздухе могут находиться до 2000 участников или зрителей, в помещении – до 1000 человек.
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