Ограничения: правительство сделало исключение для четырех крупных спортивных мероприятий

Особое разрешение будет выдано на Тартуский марафон, отборочный матч мужской сборной Эстонии на чемпионат мира по баскетболу, этап кубка мира по биатлону и футбольный матч мужской сборной Эстонии в Лиге наций УЕФА с количеством участников или зрителей, которое превышает число, установленное ныне действующими ограничениями для организации этих мероприятий.

Согласно решению правительства, на старт 48-го Тартуского марафона 20 февраля допускается в общей сложности до 6000 человек, из которых на дистанции 63 км может участвовать до 4000 человек и на дистанции 31 км – до 2000 человек. Специальное разрешение выдается с учетом важности Тартуского марафона и опыта организатора, а также с учетом возможностей сохранять рассредоточение на длинных дистанциях: как на трассе, так и в местах старта и финиша. В марафоне (за исключением детских заездов) могут участвовать лица старше 12 лет только с наличием справки COVID-19. Организаторы Тартуского марафона представили Департаменту здоровья план снижения рисков и обсудили наиболее безопасные способы проведения мероприятия. Более подробную информацию о мерах безопасности опубликует организатор.

Согласно решению правительства, игра отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу между сборными Эстонии и Польши 25 февраля 2022 года в Саку Суурхалль может состояться с участием до 3360 зрителей. При выдаче специального разрешения учитывались спортивный уровень соревнования, размер Саку Суурхалль (вместимость более 6000 зрителей), возможности рассредоточения, а также высокую компетенцию и опыт Эстонского баскетбольного союза в организации соревнований.