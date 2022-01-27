Ректоры эстонских вузов отказываются подписывать с государством договор

По словам Керсна, руководители вузов требуют, чтобы в следующем году финансирование высшего образование выросло на 24,5 млн евро. При этом ректоры отказываются подписывать с министерством административные договоры до тех пор, пока высшее образование не получит дополнительного финансирования.

"Я поставлена ректорами в своеобразную вилку", — сказала министр. Поскольку договоры нужно подписать в первом квартале текущего года, а обсуждение бюджетной стратегии начнется только в августе. В то же время университеты не могут функционировать, если договоры подписаны не будут.

Как сказала Керсна, в этой ситуации у нее есть два варианта: подписать более ограниченные по времени действия административные договоры или подписать условные административные договоры. Она сообщила, что правительство в ближайшее время обсудит сложившееся положение.

По словам ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера, требование руководителей вузов вызвано желанием избежать спада в финансировании сферы высшего образования.

"Финансирование по-прежнему осталось бы на уровне 1 процента от ВВП, не увеличилось", —говорит Ассер.

"Вопрос в отношении: какое высшее образование нам нужно? — задает вопрос ректор ТУ. — Если мы не сможем прийти к договоренности, то мы не будем в состоянии обеспечить сохранение высшего образования в нынешнем объеме".