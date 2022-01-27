Департамент здоровья изменил процедуру выявления близких контактов
По словам исполняющей обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в связи с быстрым распространением варианта коронавируса "омикрон" Департамент здоровья продолжит выявление возможных очагов инфекции и картографирование ситуации, но основное внимание будет уделяться ограничению распространения дельта-штамма, который вызывает повышенную нагрузку на больницы.
Департамент здоровья изменил стратегию проведения эпидемиологического исследования и будет концентрироваться в первую очередь на людях с дельта-штаммом вируса, а с остальными инфицированными будут связываться выборочно, пишет rus.err.
Остальные инфицированные люди, с которыми Департамент здоровья не связался по телефону, получат инструкции по поведению в текстовом сообщении и по электронной почте.
"Здесь необходимо подчеркнуть, что в изоляции должны оставаться все люди, получившие положительный результат теста, в том числе и те, кому не поступил звонок от Департамента здоровья", — отметила Хярма.
В ближайшие дни Департамент здоровья обсудит, как справиться с растущей нагрузкой на учреждения здравоохранения первого уровня, в том числе то, в каком порядке лучше всего отказаться от массового ПЦР-тестирования.
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