Новости Эстонии
27.01.2022, 16:13

Решение правительства: действие ковид-сертификатов несовершеннолетних продляется на полгода

 
Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht
Сегодня правительство решило продлить срок действия для внутригосударственного использования выдаваемых на основе вакцинации ковид-сертификатов невовершеннолетних до 15 месяцев. Ранее срок их действия составлял 9 месяцев.

"Сегодня мы решили выполнить ранее обещанное и продляем ковид-сертификаты несовершеннолетних до 15 месяцев", — пояснил министр здравоохранения и труда Танель Кийк на прессс-конференции правительства.

Он добавил, что при поездках в Европейском союзе ковид-паспорт действует 9 месяцев, но государство может сделать для внутреннего ипользования исключение.

"В случае несовершеннолетних это кажется единственно разумным, так как на сегодняшний день разрешение на бустерную дозу для несовершеннолетних не выдано", — отметил Кийк.

Поэтому в данной ситуации от несовершеннолетних нельзя требовать наличие прививки бустерной дозой.

Как сказал Кийк, теперь у правительства, будет время спокойно обсудить, как в дальнейшем быть с ковид-сертификатами несовершеннолетних, а также и в широком смысле — в случае всего общества.

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