Действие справок о вакцинации несовершеннолетних в Эстонии продлевается до 15 месяцев
Начиная с февраля во всем Европейском союзе вступают в силу изменения, которые сокращают срок действия справок о вакцинации взрослых с года до девяти месяцев. Взрослые могут для защиты своего здоровья и продления справки до одного года сделать себе бустерную прививку и создать на портале digilugu.ee справку с новым сроком действия.
Поскольку несовершеннолетним бустерная доза вакцины от COVID-19 пока не показана, срок действия справки о вакцинации несовершеннолетних, которые прошли первичный курс вакцинации, продлевается в Эстонии до 15 месяцев. Продление срока действия справки позволит несовершеннолетним лицам участвовать в контролируемых действиях и получать освобождение от самоизоляции после поездки в течение 15 месяцев с момента завершения курса вакцинации. Продленный срок действия справки несовершеннолетнего действует только в Эстонии. При поездках следует исходить из общего правила, по которому справка действительна в течение девяти месяцев, и дополнительно проверять установленные в стране назначения правила пересечения государственной границы.
Несовершеннолетние лица не должны создавать для себя новую справку о вакцинации от COVID. После вступления изменений в силу проверяющее справку лицо будет видеть информацию о продлении срока действия справки в контрольной программе http://kontroll.digilugu.ee. Весной будет создана также новая программа, учитывающая возраст предъявителя справки, и в контрольной программе будет автоматически указываться, действительна ли справка. Поскольку действие детских справок продлевается только в Эстонии, важно, чтобы при проверке использовалась именно эстонская контрольная программа, потому что в других контрольных программах такие различия не учитываются. Справки, которые не являются цифровыми COVID-справками ЕС, проверяются визуальным путем.
В случае близкого контакта вакцинированного несовершеннолетнего лица периодом освобождения от карантина остается девять месяцев или 270 дней. Если до сих пор прошедшие вакцинацию лица в случае близкого контакта с носителем коронавируса освобождались от обязательства самоизоляции в течение года после вакцинации, то с 1 февраля этот период сокращается до девяти месяцев. Изменение касается как взрослых, так и несовершеннолетних.
Поскольку сейчас имеется возможность вакцинироваться от COVID-19 начиная с 5-летнего возраста, то с принятием изменения снижается и возрастная граница, начиная с которой у несовершеннолетних требуется справка для участия в контролируемых действиях. Если до сих пор дети могли участвовать в контролируемых действиях без предъявления COVID-справки до возраста 12 лет и три месяца, то в дальнейшем у детей будет требоваться справка о вакцинации или перенесении болезни начиная с 12-летнего возраста
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