Действие справок о вакцинации несовершеннолетних в Эстонии продлевается до 15 месяцев

Начиная с февраля во всем Европейском союзе вступают в силу изменения, которые сокращают срок действия справок о вакцинации взрослых с года до девяти месяцев. Взрослые могут для защиты своего здоровья и продления справки до одного года сделать себе бустерную прививку и создать на портале digilugu.ee справку с новым сроком действия.

Поскольку несовершеннолетним бустерная доза вакцины от COVID-19 пока не показана, срок действия справки о вакцинации несовершеннолетних, которые прошли первичный курс вакцинации, продлевается в Эстонии до 15 месяцев. Продление срока действия справки позволит несовершеннолетним лицам участвовать в контролируемых действиях и получать освобождение от самоизоляции после поездки в течение 15 месяцев с момента завершения курса вакцинации. Продленный срок действия справки несовершеннолетнего действует только в Эстонии. При поездках следует исходить из общего правила, по которому справка действительна в течение девяти месяцев, и дополнительно проверять установленные в стране назначения правила пересечения государственной границы.

Несовершеннолетние лица не должны создавать для себя новую справку о вакцинации от COVID. После вступления изменений в силу проверяющее справку лицо будет видеть информацию о продлении срока действия справки в контрольной программе http://kontroll.digilugu.ee. Весной будет создана также новая программа, учитывающая возраст предъявителя справки, и в контрольной программе будет автоматически указываться, действительна ли справка. Поскольку действие детских справок продлевается только в Эстонии, важно, чтобы при проверке использовалась именно эстонская контрольная программа, потому что в других контрольных программах такие различия не учитываются. Справки, которые не являются цифровыми COVID-справками ЕС, проверяются визуальным путем.