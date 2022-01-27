"Ученики вернулись в школу с карантина: один класс проучился два дня, другой два часа". Коронавирус атакует образовательные учреждения

”Ситуация непростая. Мы пытаемся выходить из положения, делаем все возможное, ищем заменяющих учителей. Сейчас у нас болеют примерно 30% учителей и 40% учащихся”, — сказала исполняющая обязанности директора Ласнамяэской гимназии Оксана Йогансон.

Как она уточнила, дети по-прежнему делают тесты перед выходом из дома. ”Один ребенок сделал тест, результат был негативным. Потом в школе сделал еще один — уже позитивный. У кого-то результат бывает на грани. Пришлось отправлять весь класс заново на онлайн обучение”, — продолжает она.

RusDelfi поговорил с директорами частной и общеобразовательной школы, чтобы узнать их видение ситуации. ”Если посмотреть на количество зараженных каждый день, то эти цифры отражаются на школах, на детях и учителях. На прошлой неделе мы, по согласованию с Департаментом здоровья, отправили 4, 5 и 6 классы на неделю на домашнее обучение, так как было большое количество заболевших. Потом они вернулись в школу. Один класс проучился два дня, другой два часа”, — рассказывает завуч Avatud Kool Ольга Селищева.

Во вторник представители Таллинна встречались с руководителями столичных школ. "Школы продолжают самостоятельно принимать решение, переводить школы на онлайн обучение или нет. Мы не вводим централизованный дистант для школ. Это уже немного поздно, такая мера не сработает, глядя на количество зараженных. Плюс вспоминается, когда Таллинн вводил ограничения на обучение в определенных возрастных группах, то город не получил никакой поддержки со стороны правительства и Министерства образования и науки . Нас очень сильно за это критиковали. К тому же руководители школ получили определенный опыт, как бороться с вирусом", — сказал вице-мэр на пресс-конференции.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев признал, что ситуация с COVID-19 в школах вызывает беспокойство. "С каждой неделей становится сложнее. Количество зараженных среди учеников и педагогического состава растет. Это большой вызов для школ. Заболевшего ученика можно отправить домой, это минимально повлияет на учебный процесс. Если заболел учитель, то нужно искать замену. Особенно тяжело, когда таких учителей больше 10", — добавил он.

Чтобы качество обучения не падало, учителя проводят трансляцию уроков для детей, которые находятся на карантине. Это повышает нагрузку на персонал. ”Ситуация меняется каждый день, кто-то приходит из самоизоляции, кто-то уходит на карантин”, — добавляет она.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация сильно усложняет жизнь учителям и администрации школы. ”Постоянно приходится переделывать расписание, искать замену учителю, — говорит Селищева. — Порой не знаю, выйдет учитель или нет, так как результаты ПЦР-тестов иногда приходится долго ждать. Происходящее сильно влияет на атмосферу в школьном коллективе. Сложно что-то планировать из-за большой неопределенности. Тяжело не только учителям, но и ученикам и их родителям”.

Ради лучшей коммуникации в Ласнамяэской гимназии создали специальную электронную почту ”COVID”. Туда экстренно отправляют информацию о заболевших и положительных тестах. Это позволяет быстро реагировать на сложную ситуацию с коронавирусом. ”Благодаря нашей команде мы можем контролировать ситуацию. У нас три завуча, хорошая ИТ-команда, которая организует онлайн обучение”, — считает Йогансон.

За два года пандемии школы уже привыкли к онлайн обучению, все понимают, как работают платформы. ”Бывает, что 20 человек из одного класса уходят на карантин. В такой ситуации остальные ученики тоже отправляются на дистант, чтобы было удобнее реорганизовать работу”, — говорит Селищева.

По мнению и.о. директора Ласнамяэской гимназии, дистанционное обучение сейчас не поможет. Нужно продолжать контактные уроки, а на домашнее обучение отправлять только те классы, в которых есть очаг заражения ковидом. ”Нужно мониторить ситуацию, делать тесты. Отправлять всю школу на дистант мы не считаем необходимым”, — уточнила Оксана Йогансон.

”В данной ситуации хотелось бы, чтобы было централизованное решение по вопросу, в каком случае школа может полностью уходить на дистанционное обучение и на какой срок, — отметила завуч Avatud kool. — Опыт показывает, что за неделю домашнего обучения ничего не меняется. Если бы мы ограничили контакты на месяц, то возможно, ситуация стабилизировалась. Родителям и детям проще, когда они четко знают, что будет происходить следующий месяц, будет ребенок в течение нескольких неделю учиться дома или ходить в школу. Сейчас такого понимания и стабильности нет”.