ВИДЕО | "Нужно готовиться к самому худшему". Вирус, цены на электричество, оборона. Правительство сообщило о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Каллас начала с того, что вчера исполнился ровно год с того момента, когда нынешнее правительство приступило к работе. Она отметила, что по сути тогда было шесть кризисов, из которых к настоящему моменту остался лишь кризис здравоохранения и добавилось два новых: кризис энергетики и обороны. Из положительного премьер-министр отметила рост экономики, быстрый рост зарплат, снижение безработицы. Негативный фактор: инфляция, в том числе в области энергетики.

Относительно принятых сегодня решений Каллас сказала, что срок действия паспортов вакцинации детей продлевается. Позже Танель Кийк уточнил, что срок действия детских сертификатов будет продлен до 15 месяцев, поскольку бустерных доз детям сейчас не вводится.

Особую обеспокоенность продолжает вызывать кризис безопасности. При этом Каллас подчеркнула, что на данный момент военной угрозы Эстонии нет, хотя необходимо продолжать принимать меры . ”Хочу отдельно подчеркнуть, что для безопасности Эстонии сейчас прямой военной угрозы нет, но бы будем делать все для укрепления восточного крыла НАТО. Нужно быть готовыми к самому худшему в надежде, что этого худшего не произойдет”, — отметила Каллас.

Министр образования Лийна Керсна сказала, что во многих школах сейчас ситуация сложная, поскольку заболеваемость среди учеников высокая. Самая высокая заболеваемость в Харьюмаа, в том числе в Таллинне. Спрос на замещающих учителей высокий. Решается проблема нехватки экспресс-тестов. Как заверила министр, масштабной нехватки тестов в образовательных учреждениях не будет. Всего до следующих каникул школах нужно 680 000 экспресс-тестов. Поставки начнутся на следующей неделе, первыми тесты получат те школы, где вопрос стоит острее всего.