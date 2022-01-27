Волшебным лесом на Ратушной площади можно любоваться еще неделю

”Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не стала пустовать — там появился волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. Волшебный лес будет радовать горожан и гостей столицы еще неделю. Поэтому приглашаем всех посетить Ратушную площадь, чтобы продлить себе праздничное настроение и еще раз прикоснуться к зимней магии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

1 февраля на Ратушной площади отметят Новый год по китайскому календарю. На следующий день с елок будут убраны светящиеся гирлянды. Светящиеся животные и праздничные шары будут убраны ранее, чтобы подготовить площадь к празднованию Нового года по восточному календарю.

Елки останутся на Ратушной площади и после того, как будет убран волшебный лес. Они станут частью традиционного лабиринта. Лабиринт из елок появится на Ратушной площади в конце следующей недели и простоит до 1 марта.