Налогово-таможенный департамент ожидает информацию, связанную с налоговыми льготами

Своевременно предоставленные данные о налоговых льготах будут предварительно внесены в декларации о доходах. Это позволит людям быстро задекларировать свой доход, учитывая все необходимые вычеты. Таким образом, человек сможет сразу узнать свои окончательные налоговые обязательства за предыдущий год

В основном услуги с налоговыми льготами предоставляют банки, страховые компании и образовательные учреждения. Также люди могут вычитать из дохода стоимость подарков и пожертвований, которые были сделаны объединению, внесённому в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений со льготами по подоходному налогу.

При подаче декларации о доходах люди могут делать вычеты из дохода в разрешенных Законом о подоходном налоге пределах. Проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования могут вычитаться из дохода в сумме до 1200 евро. Вычеты в налоговом периоде не могут превышать 50% от облагаемого в Эстонии налогом дохода, а проценты по жилищному кредиту не могут превышать 300 евро.

Подать декларацию о доходах можно будет начиная с 15 февраля. Подача деклараций продлится до 2 мая. При декларировании доходов НТД рекомендует людям проявить терпение и подавать декларации электронно, в среде э-услуг e-MTA.

Дополнительную информацию о декларировании дохода можно получить на домашней странице НТД.

Учреждения и предприятия, предлагающие услуги с налоговыми льготами могут найти информацию здесь. при возникновении вопросов дополнительную информацию можно получить по адресу электронной почты ariklient@emta.ee или по телефону 880 0812.