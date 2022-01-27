27.01.2022, 10:15
ФОТО | Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Нарва: машина вылетела на встречку, один человек в больнице в тяжелом состоянии
Сегодня рано утром произошла тяжелая авария на 177 км шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке Конью.
По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Škoda.
Позади этого авто ехал автомобиль Toyota, в который в свою очередь сзади врезался еще один автомобиль - Honda.
Медики осмотрели находившихся в машинах людей и одного из пассажиров — 49-летнего мужчину — доставили в больницу. Его состояния оценивается как тяжелое.
Движение в месте аварии было нарушено. Дорога скользкая, в связи с чем полиция напоминает о необходимости выбирать скорость движения, соответствующую ситуации.
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