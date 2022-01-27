В Эстонии уточнят данные на коронавирусных сертификатах

Сейчас понять, что человек сделал бустерную прививку, можно только в том случае, если он прошел курс вакцинации двумя дозами. После вступления поправок в силу, на справках бустерные дозы будут указываться и в том случае если: человек вакцинировался однодозовой вакциной; переболел коронавирусом, а затем сделал одну прививку; сделал одну прививку из двухдозового курса, а затем заболел и не смог завершить вакцинацию. В настоящий момент после получения бустерной дозы информация об этом у таких людей на коронавирусных сертификатах не отображается.