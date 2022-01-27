В Эстонии уточнят данные на коронавирусных сертификатах
Министр здоровья и труда Танель Кийк представит на заседании кабинета министров в четверг план изменения "Постановления об инфосистеме здоровья", согласно которому на коронавирусных сертификатах будут отмечать, прошел человек первый курс вакцинации или получил бустерную дозу, пишет RusERR.
Сейчас понять, что человек сделал бустерную прививку, можно только в том случае, если он прошел курс вакцинации двумя дозами. После вступления поправок в силу, на справках бустерные дозы будут указываться и в том случае если: человек вакцинировался однодозовой вакциной; переболел коронавирусом, а затем сделал одну прививку; сделал одну прививку из двухдозового курса, а затем заболел и не смог завершить вакцинацию. В настоящий момент после получения бустерной дозы информация об этом у таких людей на коронавирусных сертификатах не отображается.
Предоставление информации важно, поскольку прохождение первого курса вакцинации гарантирует пересечение государственной границы, если после получения последней дозы не прошло более 270 дней. После получения бустерной дозы справка действует в течение года.
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