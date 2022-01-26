Кая Каллас: правительство готовит еще один вид компенсации затрат на энергоносители(7)
На инфочасе правительства в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос депутата Индрека Саара о причинах неравного обращения при компенсации затрат на энергоносители.
Саар отметил, что разработанные правительством меры по компенсации затрат на энергоносители по сути своей отдают предпочтение людям, использующим газовое отопление. Оказываемая им поддержка почти в восемь раз выше, чем поддержка, которую получают те, кто отапливает дома с помощью электричества. По словам Саара, люди, пользующиеся услугами теплофикации, вообще не получают помощи. Он спросил премьер-министра, в чем причина такой дискриминации и неравного обращения.
Премьер-министр Каллас пояснила, что правительство приняло как общие, так и целенаправленные меры. Общие меры — это, например, сокращение для всех платы за пользование сетью на 50 % или 100 % компенсация платы за газопроводную сеть, также для всех.
”Мы также приняли ряд целевых мер, чтобы помочь тем семьям, которые больше всего в этом нуждаются, т.е. семьям, где доход ниже медианного. Им мы компенсируем 80 % роста цен на газ, электричество и центральное отопление”, — пояснила Каллас.
Каллас отметила, что преобладающая часть, то есть порядка 82–83 % потребителей электричества, потребляет менее 650 киловатт-час в месяц. Для них действует мера по установлению лимита на стоимость электричества в 120 евро за мегаватт-час, т.е. в 12 центов за киловатт-час. ”Все, что свыше этого, компенсируется государством”, — сказала Каллас. Для потребителей газа компенсации действуют при потреблении до 2,75 мегаватт. Установленный лимит — 65 евро за мегаватт-час.
По словам премьер-министра, компенсации теплофикации входят в направленные меры. Она отметила, что услуги теплофикации сильно разнятся. Часть использует древесную щепу, стоимость которой почти не повысилась. Для части стоимость теплофикации возросла в разы, так как там используется газ.
По словам Каллас, снижение стоимости платы за газопроводную сеть затрагивает пользователей услуг теплофикации, где отопление осуществляется за счет газа. ”Эта мера должна снизить цены. Чем больше потребляется газа, тем выше размер платы за пользование сетью, — сказала Каллас. — Иными словами, входные цены снизятся и для пользователей услуг теплофикации, где отопление ведется за счет газа”.
По словам Каллас, правительство работает еще над одной мерой, цель которой — помочь предприятиям компенсировать подорожание газа. ”До тех пор люди, которых затрагивает эта ситуация, смогут воспользоваться направленными мерами для получения компенсации по счетам за теплофикацию и повышению цен”, — добавила она.