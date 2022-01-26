Глава Госдепа США рассказал о содержании ответов на требования России по безопасности
Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.
Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть ”позитивные моменты”, над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.
Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.
Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.
Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.
”Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы”, — сказал он.
В ответе США России по гарантиям безопасности есть важные и позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать, сказал госсекретарь США.
«Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними. <...> У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать», — сказал Блинкен.
Основные тезисы выступления Блинкена
- США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации.
- США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям.
- Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы.
- Принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется.
- США не будут публиковать ответ на российские предложения и ждут того же от Москвы.
- Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие дни для подготовки дальнейших переговоров.
- США не уверены, что Россия начнет вторжение на Украину.
- Президент Джо Байден принимал активное участие в составлении ответа, он лично вносил правки.