За рубежом
26.01.2022, 20:21

Глава Госдепа США рассказал о содержании ответов на требования России по безопасности

 
ФОТО: Скриншот / PPA

Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны. Об этом сообщил на брифинге глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РБК.

Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть ”позитивные моменты”, над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.

Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.

Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.

”Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы”, — сказал он.

В ответе США России по гарантиям безопасности есть важные и позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать, сказал госсекретарь США.

«Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними. <...> У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать», — сказал Блинкен.


Основные тезисы выступления Блинкена

- США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации.

- США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям.

- Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы.

- Принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется.

- США не будут публиковать ответ на российские предложения и ждут того же от Москвы.

- Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие дни для подготовки дальнейших переговоров.

- США не уверены, что Россия начнет вторжение на Украину.

- Президент Джо Байден принимал активное участие в составлении ответа, он лично вносил правки.

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