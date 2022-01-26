Глава Госдепа США рассказал о содержании ответов на требования России по безопасности

Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть ”позитивные моменты”, над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.

Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.

Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее «набором идей», а не формальным переговорным документом либо предложением.

”Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы”, — сказал он.

В ответе США России по гарантиям безопасности есть важные и позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать, сказал госсекретарь США.

«Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними. <...> У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать», — сказал Блинкен.





Основные тезисы выступления Блинкена

- США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации.

- США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям.

- Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы.