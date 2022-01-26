Экономика
26.01.2022, 20:00

ГРАФИК | Завтра самой дорогой электроэнергия будет днем. Когда стоит включить стиралку?

 (2)
Elekter
Foto: Eero Vabamägi
В четверг биржевая стоимость электричества будет самой высокой в дневное время.

Самая дешевая электроэнергия будет после 22 часов (около 98,50 евро за мегаватт-час), а самая дорогая — с 11 до 12 (230 евро за мегаватт-час).

Среднесуточная стоимость света на бирже Nordpool для Эстонии составит в четверг 152, 54 евро за мегаватт-час (в среду — 165,10), для Финляндии — 136,81 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии