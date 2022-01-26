26.01.2022, 20:00
ГРАФИК | Завтра самой дорогой электроэнергия будет днем. Когда стоит включить стиралку?(2)
Foto: Eero Vabamägi
В четверг биржевая стоимость электричества будет самой высокой в дневное время.
Самая дешевая электроэнергия будет после 22 часов (около 98,50 евро за мегаватт-час), а самая дорогая — с 11 до 12 (230 евро за мегаватт-час).
Среднесуточная стоимость света на бирже Nordpool для Эстонии составит в четверг 152, 54 евро за мегаватт-час (в среду — 165,10), для Финляндии — 136,81 евро.