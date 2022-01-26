В Эстонию прибыла эскадрилья американских истребителей

Одноврменно с этим миссию воздушной полиции НАТО на авиабазе Шауляй в Литве усилили истребители F-16 ВВС Дании, которым придется взаимодействовать с уже размещенными в стране истребителями F-16 ВВС Польши. В ходе проводимых учений пилоты отработают перехват воздушных целей и оказание воздушной поддержки сухопутным силам.

Самолеты F-15E 48-го истребительного крыла ВВС США прибыли в Эстонию с домашней базы Лейкенхит (Lakenheath) в Великобритании. Они пробудут в стране до конца следующей недели.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.