ПОДКАСТ | Белорусская активистка: Лукашенко струсил и не захотел со мной разговаривать

Ранее жена политзаключенного записала видеообращение к Лукашенко и попросила его о встрече. ”Докажите мне, что вы не трус”, — сказала активистка в том видеообращении.

”Это какая-то сверхспособность моего мужа, мысленно посылать какие-то протестные флюиды в общество. За 12 лет нашего знакомства я такого не наблюдала. Но видимо какие-то скрытые таланты у него есть. И это всё было на полном серьёзе прописано в материалах дела”, — добавляет Дарья.

Воля Чайковская считает, что дело дело Игоря Лосика абсурдное, поскольку ему вменяют организацию массовых протестов 9 августа 2020 года. ”Хотя в это время он уже находился в местах лишения свободы, то есть его задержали превентивно”, — рассказывает Воля.

По ее словам, супруг знал, что приговор не будет мягким, так как его обвиняли по двум особо тяжким статьям. ”Игорь по какой-то причине оказался вот в группе Тихановского. Тихановский, Николай Статкевич и другие фигуранты. Хоть он и познакомился с Сергеем и Николаем только на этапе из Жодино в Гомель. До этого они не были знакомы, но при этом каким-то образом они организовывали массовые беспорядки в Беларуси”, — говорит Дарья.

”Рассказывала о своей жизни, о своих приключениях в Беларуси. О том, как сейчас живёт мой муж. ”Живёт” — это громко сказано на самом деле. Существует. Что вообще, в принципе, в целом происходит с людьми в Белоруссии . Как можно помочь белорусам на данном этапе”, — поясняет активистка Дарья Лосик. Ее супруга, одного из основателей телеграмм-канала ” Беларусь головного мозга” осудили на 15 лет.

За час до прихода в студию Delfi девушки были на приеме в президентском дворце — Кадриорге, где рассказали о нынешней ситуации в Беларуси. В президентском дворце, по словам девушек, были в шоке от их рассказов и обещали оказать поддержку.

”Александр Григорьевич, видимо, струсил и не захотел со мной разговаривать”, — говорит Дарья, которая уже к моменту, как вышла эта статья, вернулась на родину. Пока ее муж находится в заключении, уезжать из Беларуси она нее планирует. По ее словам, сейчас ей уже не страшно.

”Страшно было первый раз, когда я записывала своё первое видеообращение, когда с Игорем очень жёстко обращались в тюрьме. Каждый раз этот страх убивается. То есть, можно сказать, силовики и вот это всё окружение, просто убило во мне страх, сделав меня тем, кто я сейчас есть, — рассказывает Дарья, которая сейчас воспитывает трехлетнюю дочку. — Если говорить о безопасности дочки, я давно уже об этом позаботилась и с ней всё будет хорошо”.

На вопрос, были ли ожидания, что Евросоюз вмешается в дела Беларуси, чтобы помочь сменить президента, Дарья парирует: ”Вы не забывайте, что у Александра Григорьевича есть Владимир Путин. У него есть поддержка и опора, которая всегда подставит своё плечо. Он уверен, что пока у него есть Владимир Путин, всё будет хорошо”, — уверена Дарья. Основываясь на разговорах со своими знакомыми, Дарья делает вывод, что после событий в Беларуси в 2020 году отношение белорусов к Путину изменилось.

”У меня были в окружении люди, которые говорили: ”Вот, Александр Григорьевич нам не нравится, а Владимир Путин — ничего. Но после того, как Путин начал активно помогать Лукашенко, их отношение к нему кардинально изменилось в худшую сторону. Они поняли, что он помогает этому кровавому диктатору. Его мало людей любило в моём окружении тогда, сейчас его не любит вообще никто. Это я говорю за своих людей”, — поясняет активистка.