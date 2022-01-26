Пользователь угрожал убить эстонскую биатлонистку. Томингас: "Отключать соцсети перед Олимпиадой не вижу смысла"

Выступление Туули Томингас на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве оказалось неудачным, после гонки она получила на свой аккаунт в социальных сетях сообщение, в котором спортсменке угрожали смертью.

У вас был неприятный инцидент в социальных сетях. Планируете ли вы отключать свои социальные сети во время Олимпиады?

Нет, не вижу в этом смысла.

Вы не боитесь негативного влияния от комментариев? И можете спокойно продолжить использовать социальные сети во время игр?

Что касаемо того инцидента, то я бы не стала ничего менять. Там понятное дело, что у человека не все в порядке с головой. И его слова не стоит воспринимать всерьез.

Может это повлиять на ваши результаты на олимпиаде?

Не верю, что это каким-то образом может повлиять на результаты.

Может быть вам уже что-то известно о вашей трассе?

Не совсем. У нас в какой-то степени были подготовительные тренировки, в которых тренировочная рабочая часть длится примерно столько же, сколько продолжается подъем. Момент отдыха — это момент стрельбы. Мы делали такого плана тренировки, но в общей картине я не знаю, что нас ждёт.

Я знаю, что трасса должна быть более-менее благоприятной. Там нет особо резких и больших подъемов. Трасса такого профиля, где акцент делается больше на энергичное катание, что для меня является особенным. Высота тоже для меня не является неприятной. Очень даже неплохая трасса.

Как вы планируете акклиматизироваться?

Для акклиматизации надо быть просто на горе. И я думаю, что было правильным решением отправиться туда раньше. Я пробовала в последние дни ложиться и вставать раньше обычного. И понемногу подготавливаться.

Как ты себя чувствуешь перед своими первыми Олимпийскими играми? Нервничаешь?

Если честно, то очень даже нейтрально.

Нет сильного напряжения?

Нет. Я не воспринимаю это, как слишком важную вещь. Я отношусь к этому, как к серьезным соревнованиям. И конечно же я сделаю всё возможное, что от меня зависит. Я чувствую, что физически я еще не достигла свое максимального потенциала.