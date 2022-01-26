Сын советских фигуристов: я горжусь тем, что у меня русские корни, но выступаю за США(22)
Энтони Пономаренко
Энтони — сын советских фигуристов Сергея Пономаренко и Марины Климовой. Интересно, что пара вместе выступала на льду и принимала участие в Олимпиаде 1992 года. Антон представляет США и тренируется в Канаде. При этом он понимает русский язык, хоть и отвечает на вопросы на английском.
Твои родители помогают тебе?
Они смотрят видео наших выступлений, дают советы, насколько они в силах.
Какого это, иметь родителей, выступавших на Олимпиаде?
Это — большая честь. Я рос, смотря видео их выступлений и считая своих родителей героями. Кстати, мои родители не хотели, чтобы я становился фигуристом, но я чувствовал такую тягу к этому спорту!
Повлияло ли то, сто ты имеешь русские корни, на твою личность?
Я горжусь тем, что я связан таким образом с Россией. Тем не менее, я выступаю за США.
Какое впечатление от Таллинна?
Мы здесь уже третий раз, и нам нравится выступать здесь. Нам даже погода нравится — настоящая зимняя сказка. Только вот намного ветренее, чем в Канаде.
Джоселин Хонг, Новая Зеландия
Мне очень понравилось мое выступление, для меня честь — выступать перед такой аудиторией.
Почему ты решила заниматься фигурным катанием?
Если честно, я уже не помню, как это получилось, но мне это нравилось с самого начала. Сейчас я тренируюсь в США, но я надеюсь, что выступая за Новую Зеландию я вдохновлю других людей в моей стране заниматься этим спортом.
То есть, тренируешься ты только в США?
Сейчас — да, но когда я была совсем маленькой, я тренировалась в Китае, да и вообще, сотрудничала с разными командами тренеров из разных уголков мира.
Нравится ли тебе Таллинн?
Да, я была здесь на соревнованиях два года назад. Я была в Старом городе и ходила тут на шоппинг, мне очень понравился город.
Евгения Гарза, Мексика
Как так получилось, что ты стала заниматься фигурным катанием в Мексике? Это ведь не очень популярный вид спорта для этой страны.
Моя мама привела меня на каток, я увидела, как другие девочки делали прыжки, и я решила, что тоже так хочу. Но в целом, в Мексике этот вид спорта не получает должного внимания. тем не менее, у нас есть фигуристы, которые показали нашу страну на высоком уровне — за это им огромное спасибо!
А государство помогает тебе как-то финансово в занятиях фигурным катанием?
К сожалению, нет. Все лежит на мне и моей маме.
Я читал, что ты собирала деньги, чтобы участвовать в соревнованиях.
Да, мне пришлось это сделать.
Где ты сейчас тренируешься?
В Миннесоте, США.
Как тебе Таллинн?
Хороший город, мы гуляли по Старому городу недавно, очень необычная архитектура. Кстати, в Миннесоте бывает даже холоднее, так что мне не пришлось привыкать к погоде.