Сын советских фигуристов: я горжусь тем, что у меня русские корни, но выступаю за США

Энтони Пономаренко

Энтони — сын советских фигуристов Сергея Пономаренко и Марины Климовой. Интересно, что пара вместе выступала на льду и принимала участие в Олимпиаде 1992 года. Антон представляет США и тренируется в Канаде. При этом он понимает русский язык, хоть и отвечает на вопросы на английском.

Твои родители помогают тебе?

Они смотрят видео наших выступлений, дают советы, насколько они в силах.

Какого это, иметь родителей, выступавших на Олимпиаде?

Это — большая честь. Я рос, смотря видео их выступлений и считая своих родителей героями. Кстати, мои родители не хотели, чтобы я становился фигуристом, но я чувствовал такую тягу к этому спорту!

Повлияло ли то, сто ты имеешь русские корни, на твою личность?

Я горжусь тем, что я связан таким образом с Россией. Тем не менее, я выступаю за США.

Какое впечатление от Таллинна?

Мы здесь уже третий раз, и нам нравится выступать здесь. Нам даже погода нравится — настоящая зимняя сказка. Только вот намного ветренее, чем в Канаде.

Джоселин Хонг, Новая Зеландия

Мне очень понравилось мое выступление, для меня честь — выступать перед такой аудиторией.



Почему ты решила заниматься фигурным катанием?

Если честно, я уже не помню, как это получилось, но мне это нравилось с самого начала. Сейчас я тренируюсь в США, но я надеюсь, что выступая за Новую Зеландию я вдохновлю других людей в моей стране заниматься этим спортом.

То есть, тренируешься ты только в США?

Сейчас — да, но когда я была совсем маленькой, я тренировалась в Китае, да и вообще, сотрудничала с разными командами тренеров из разных уголков мира.

Нравится ли тебе Таллинн?

Да, я была здесь на соревнованиях два года назад. Я была в Старом городе и ходила тут на шоппинг, мне очень понравился город.

Евгения Гарза, Мексика

Как так получилось, что ты стала заниматься фигурным катанием в Мексике? Это ведь не очень популярный вид спорта для этой страны.