В Ласнамяэ протестировали самоуправляемый автобус

”В современном городском пространстве необходимо применять новые и инновационные решения, и самоуправляемый автобус — хороший пример того, как новые технологии приходят на наши улицы. Мы приступили к тестированию, чтобы получить больше информации о возможностях использования самоуправляемого автобуса в Ласнамяэ. Несмотря на то, что автобус является самоуправляемым, в кабине всегда есть сотрудник, который следит за безопасностью каждого маневра и при необходимости может вмешаться”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Автобус предприятия Auve Tech OÜ, которое занимается развитием самоуправляемых транспортных средств, сегодня курсирует в Ласнамяэ по бульварам Сааремаа и Саарепийга с 12 до 14 часов. Бульвары Ласнамяэ создают уникальные возможности, чтобы протестировать самоуправляемый автобус на длинных отрезках, практически не соприкасаясь с машинами. Если первичные опыты будут успешны, то в ближайшее время самоуправляемый автобус вернется в Ласнамяэ на более длительный срок, и тогда все желающие смогут им воспользоваться.

При тестировании автобуса большой упор делается на безопасность. Самоуправляемый автобус оснащен различными датчиками, которые следят за объектами вокруг автобуса и за их движением. Если перед автобусом окажется пешеход или какой-либо другой объект, то он остановится автоматически. Самоуправляемый автобус едет на небольшой скорости и не представляет угрозы для других участников движения.

В автобусе восемь мест, его ширина составляет 1,5 м, длина — 3,5 м и высота — 2,4 м. Самоуправляемый автобус работает на электричестве.