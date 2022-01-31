Правдиво ли видео, на котором Владимир Зеленский изображает, как играет гимн Украины на рояле пенисом?
23 января 2022 года в эфире программы ”Вести недели” был показан ролик, в котором будущий президент Украины якобы выбрал весьма провокационный способ пошутить над национальным гимном. Журналисты из "Проверено медиа" узнали, достоверно это видео.
В традиционном итоговом выпуске новостей на канале ”Россия-1” ведущий Дмитрий Киселёв рассуждал о внешней политике Украины и её президенте Владимире Зеленском, который до избрания на эту должность в 2019 году был популярным актёром, юмористом и телеведущим. Киселёв, в частности, заявил: ”Раньше над его номерами смеялись до упаду. Вот, например, сколь оригинально комик Зеленский исполнял, будучи ещё в профессии, гимн Украины. Когда за клавиатурой рояля два музыканта, то такая игра называется "в четыре руки". А тут даже и не знаешь, как приличнее определить этот дуэт. Для начала пианисты снимают с себя штаны. Высоко поднимают руки, и вот уже льётся мелодия, словно наигранная одним пальцем. Впрочем, нет, двумя”. Одновременно с этим зрителям ”Вестей недели” показывали фрагмент выступления Зеленского и его партнёра по шоу ”Вечерний квартал”, в котором звучала мелодия гимна Украины. ”И вот хочется спросить: когда Зеленский был настоящим, исполняя гимн своей страны, — когда был без штанов или когда всё же в штанах?” — подытожил Киселёв.
Как выяснил фактчекер Юрий Бершидский, показанный в эфире ”России-1” фрагмент не совпадает с настоящей записью концерта, во время которого Зеленский участвовал в этом номере. Выступление состоялось летом 2016 года в Юрмале. Актёры шоу ”Вечерний квартал” Владимир Зеленский и Юрий Крапов ”сыграли” при этом не гимн Украины, а совсем другие произведения: вальс Chopsticks, хабанеру из оперы ”Кармен” и песню ”Хава нагила”.
В традиционном итоговом выпуске новостей на канале ”Россия-1” ведущий Дмитрий Киселёв рассуждал о внешней политике Украины и её президенте Владимире Зеленском, который до избрания на эту должность в 2019 году был популярным актёром, юмористом и телеведущим. Киселёв, в частности, заявил: ”Раньше над его номерами смеялись до упаду. Вот, например, сколь оригинально комик Зеленский исполнял, будучи ещё в профессии, гимн Украины. Когда за клавиатурой рояля два музыканта, то такая игра называется "в четыре руки". А тут даже и не знаешь, как приличнее определить этот дуэт. Для начала пианисты снимают с себя штаны. Высоко поднимают руки, и вот уже льётся мелодия, словно наигранная одним пальцем. Впрочем, нет, двумя”. Одновременно с этим зрителям ”Вестей недели” показывали фрагмент выступления Зеленского и его партнёра по шоу ”Вечерний квартал”, в котором звучала мелодия гимна Украины. ”И вот хочется спросить: когда Зеленский был настоящим, исполняя гимн своей страны, — когда был без штанов или когда всё же в штанах?” — подытожил Киселёв.
Судя по всему, украинские комики взяли за основу своего номера выступления американского дуэта The Freaking Brothers. Они впервые стали показывать его не позднее 2007 года. Довольно популярным стало видео, загруженное на YouTube в 2008 году. Уже другой дуэт американских комиков повторил номер в 2019-м. На этих записях, как и на записи концерта с участием Зеленского, звучит одна и та же музыкальная подборка, в которую не входит гимн Украины.
В эфире программы ”Вести недели”, в свою очередь, было использовано видео с подменённой звуковой дорожкой. Фрагмент итогового выпуска новостей, в котором Зеленский якобы играет на рояле членом, совпадает с видеозаписью, опубликованной на YouTube осенью 2019 года, спустя три с небольшим года после концерта в Юрмале и уже после избрания Зеленского президентом.