Правдиво ли видео, на котором Владимир Зеленский изображает, как играет гимн Украины на рояле пенисом?

В традиционном итоговом выпуске новостей на канале ”Россия-1” ведущий Дмитрий Киселёв рассуждал о внешней политике Украины и её президенте Владимире Зеленском, который до избрания на эту должность в 2019 году был популярным актёром, юмористом и телеведущим. Киселёв, в частности, заявил: ”Раньше над его номерами смеялись до упаду. Вот, например, сколь оригинально комик Зеленский исполнял, будучи ещё в профессии, гимн Украины. Когда за клавиатурой рояля два музыканта, то такая игра называется "в четыре руки". А тут даже и не знаешь, как приличнее определить этот дуэт. Для начала пианисты снимают с себя штаны. Высоко поднимают руки, и вот уже льётся мелодия, словно наигранная одним пальцем. Впрочем, нет, двумя”. Одновременно с этим зрителям ”Вестей недели” показывали фрагмент выступления Зеленского и его партнёра по шоу ”Вечерний квартал”, в котором звучала мелодия гимна Украины. ”И вот хочется спросить: когда Зеленский был настоящим, исполняя гимн своей страны, — когда был без штанов или когда всё же в штанах?” — подытожил Киселёв.

Как выяснил фактчекер Юрий Бершидский, показанный в эфире ”России-1” фрагмент не совпадает с настоящей записью концерта, во время которого Зеленский участвовал в этом номере. Выступление состоялось летом 2016 года в Юрмале. Актёры шоу ”Вечерний квартал” Владимир Зеленский и Юрий Крапов ”сыграли” при этом не гимн Украины, а совсем другие произведения: вальс Chopsticks, хабанеру из оперы ”Кармен” и песню ”Хава нагила”.