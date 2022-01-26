Старый вирус вернулся: из-за гриппа в больницу попал 71 человек

По данным Департамента здоровья, за последнюю неделю с диагнозом „грипп” был госпитализирован 21 человек. Всего из-за гриппа в больничном лечении нуждался 71 человек.

Ситуация с гриппом обрела большую ясность несколько недель назад с введением в обиход тройных тестов, которые одновременно выявляют заражение COVID-19, гриппом и РС-вирусом. В результате только за первую неделю выявлено 1328 случаев заболевания гриппом, что подтверждает широкое распространение этого вируса.

В настоящее время чаще всего заболевают школьники в возрасте 10-19 лет, на которых приходится 50% всех случаев. 34% случаев — люди трудоспособного возраста в возрасте от 20 до 64 лет. Маленькие дети (0-4 года) и пациенты пожилого возраста составляют 7,5% случаев.

Распространение гриппа происходит по тому же принципу, что и COVID-19: сначала вирус поражает школьников, затем маленьких детей и взрослых, а через 2-3 недели — пожилых людей, которые также чаще всего нуждаются в стационарном лечении

Вакцины против гриппа широко доступны, но являются платными.