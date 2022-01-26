Министерство социальных дел: общая задача — к концу года достичь показателя охвата вакцинацией населения старше 12 лет в 80%

В обновленной программе вакцинации поставлена цель достичь к концу марта в Эстонии среди людей старше 60 лет показателя охвата первичной вакцинацией в 80% и бустерной прививкой — в 60%. Помимо этого, бустерной прививкой планируется охватить 50% взрослого населения страны. Общая задача — к концу года достичь показателя охвата вакцинацией населения старше 12 лет в 80%.

”Принимая во внимание быстрое распространение новых штаммов и то, что наибольшему риску оказаться в ситуации, когда потребуется стационарное лечение, подвергаются именно невакцинированные пожилые люди, в сезон инфекционных заболеваний государство сосредоточится именно на первичной иммунизации пожилых людей и бустерных прививках для всех совершеннолетних, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Чем больше в нашей стране вакцинированных людей, особенно среди пожилых, тем увереннее и свободнее сможет чувствовать себя наше общество. Решение каждого человека в пользу вакцинации или бустерной дозы приближает нас к концу пандемии”.

Вакцинация против COVID-19 в Эстонии бесплатна и доступна всем жителям страны старше 5 лет. Вакцинироваться можно у своего семейного врача, в больницах, пунктах вакцинации при частных медицинских учреждениях, а также аптеках. Люди с ограниченной мобильностью могут пройти вакцинацию на дому, для этого следует обратиться к своему семейному врачу или позвонить по номеру 1247.

Цели программы вакцинации и их выполнение: