Президент Банка Эстони: почему цены растут так быстро и как долго еще это будет продолжаться?

Рост цен в последние месяцы был неприятно быстрым: в декабре потребительские цены в Эстонии были на 12% выше, чем годом ранее. Такой стремительный рост цен создает трудности для многих людей и предприятий. Но это также поднимает вопросы о роли центрального банка как блюстителя ценности денег и о шагах, которые можно предпринять в Эстонии для смягчения роста цен. Об этом важно говорить, потому что неверная интерпретация роли и позиции центрального банка и правительства может привести к необоснованным ожиданиям и неразумному выбору экономической политики.