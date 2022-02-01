Семейная трагедия: после потери жилья жизнь матери-одиночки и ее дочери превратилась в кошмар

Людмила словно прожила две жизни: сначала жизнь работающей на заводе матери-одиночки, а затем жизнь бездомной женщины. Это были будто два разных человека. И в конце концов она лишилась жизни из-за ревности своего спутника жизни.

Дочь Людмилы, Алеся, хорошо помнит тот день, когда ее мать пришла домой и сказала, что пора собираться. Это был декабрь 2004 года, до Рождества оставалось всего несколько недель. Мать и дочь спешно собирали свои вещи — разноцветные летние платья, синюю толстовку Reebok, туфли, школьные учебники и рабочие тетради Алеси. Они забрали телевизор и компьютер. Все остальное — кровать Алеси, письменный стол, за которым она делала уроки, шкаф в гостиной, где Людмила хранила свои книги — она любила читать — пришлось оставить.

Туда, куда они направлялись, они не могли взять с собой больше ничего.

Алеся тогда ходила в девятый класс. У нее больше не было своей комнаты.

По словам Алеси, после того, как их выселили, мама изменилась.