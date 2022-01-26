ПРЯМО СЕЙЧАС | Омикрон набирает обороты, очереди к семейным затягиваются. Департамент здоровья рассказывает о ситуации

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Сирп начал с того, заболеваемость очевидно растет. Рост за неделю по всей стране в целом составил 64%. Коэффициент заражения R вырос до 1,4. 89% случаев приходится на омикрон, остальное — на штамм дельта. Согласно прогнозам, заболеваемость пока не снизится и в день будет прибавляться по 5000 и больше новых случаев.

"Основное внимание мы будем уделять людям, у которых выявлен штамм дельта. Дельта вызывает более тяжелое течение болезни, и если он получит более широкое распространение, то больницы могут оказаться перегружены”, — сообщил Сирп.

По словам Кийка, из-за омикрона нагрузка на систему здравоохранения высокая, но теперь больше всего страдают медуслуги первого уровня. Он отметил, что нельзя ставить в зависимость наличие ковид-сертификата и вакцинации.

”Вакцинация — для защиты человека. Ковид-справка не может быть основной причиной для вакцинации. Вакцинация — это защита здоровья и жизни”, — подчеркнул Кийк.

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