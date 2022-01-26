ФОТО | В Нарве священники освятили реанимобили: кто и зачем это придумал?

"Вчера в Нарве мы торжественно принимали в работу новые реанимобили. Церемония освящения была маленькой частью мероприятия, вся инициатива в плане программы мероприятия исходила от руководителя больницы Аго Кыргвеэ", — рассказала советник по прессе Нарвской больницы Евгения Парв RusDelfi.

В церемонии участвовал настоятель Храма Нарвской иконы Божией Матери протоиерей Виталий. Он вместе с другими представителями Православной церкви освятил автомобили.

"Машинкам дали русские имена Татьяна и Мария, поскольку работники скорой помощи русские и, по большей части, православные. Мероприятие было организовано, прежде всего, именно для наших работников, которых хотелось порадовать в нелегкое для них время", — добавила Парв.

Некоторых смутило, что в светском государстве проходят подобные мероприятия. К тому же в городе есть представители других конфессий или атеисты.

"Поскольку работники скорой помощи — русские, то логично было позвать именно православного священника. Знаю, что похожие церемонии проводят и в эстоноязычных общинах, освящая какой-либо значимый или оперативный транспорт, если сами работники этого хотят. Если они лютеране, приходит пастор и так далее. Я бы вообще не акцентировала внимание конкретно на обряде освящения, это красивая традиция, и если она поддержит наших медиков и даст им теплые чувства, то это самое главное для больницы", — считает работник больницы.

Подобные мероприятия проходили с транспортом Спасательного департамента. Как правило, инициатива исходит от руководителя отделения или, как в данном случаем, от руководителя больницы.

"Само мероприятие началось с гимна Эстонской Республики и торжественного поднятия флага над главным зданием больницы. Затем было много интересной информации о самих реанимобилях. Несмотря на то, что я понимаю журналистов, которые подхватили только лишь освящение, еще раз подчеркну, что это всего лишь часть большого праздничного мероприятия, в котором было место и живой музыке, и общению с прессой, и серьезным разговорам о будущем развитии больницы", — уточнила советник по прессе больницы.