Очередной антирекорд: за сутки выявлено 5845 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 26 января в больницах находятся 287 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 193 человек, из которых 146 человек (75,6%) не были вакцинированы, у 47 человек (24,4%) курс вакцинации завершен.

В течение суток было открыто 39 новых историй болезни. Умерли пять человек, зараженных коронавирусом: 44-летний мужчина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 81-летний мужчина и 83-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 12 869 тестов на коронавирус, результат 5145 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 275,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 450,2 невакцинированных человека в день.

За сутки было введено 3300 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 358 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 369 429 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,2%.

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