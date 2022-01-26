В Маарду мэру подняли зарплату на 760 евро, цена за детский сад тоже выросла(21)
В Маарду прошло денежное заседание Городского собрания.
Во вторник, 25 января, Горсобрание Маарду проголосовало за поднятие зарплаты мэру города Владимиру Архипову (Центристская партия) на 760 евро. Теперь он будет получать 3900 евро в месяц, раньше он зарабатывал 3140 евро.
"Горсобрание приняло решение поднять зарплату мэра, которая оставалась неизменной с 2019 года. Даже после роста она является одной из самых низких зарплат руководителей самоуправлений по Харьюмаа. Вместе с ростом зарплаты был уменьшен размер дополнительных выплат — суммарный рост составил около 15%", — подтвердили информацию RusDelfi в пресс-службе Маарду.
К тому же находящаяся у власти в Маарду Центристская партия подняла цену за место в детском саду на 5 евро, вместо 35 евро местные жители будут платить 40 евро в месяц.
"Стоимость места в детском саду последний раз менялась в 2017 году. Увеличение платы на садик на 5 евро, учитывая общий рост стоимости жизни и инфляции за последние 5 лет является более чем символическим. Город Маарду помогает многодетным и малообеспеченным семьям справляться с оплатой детского сада, полностью освобождая их от уплаты стоимости питания в саду", — ответила пресс-секретарь Елена Кацуба.
Как она добавила, горсобрание увеличило фонд заработной платы для работников подведомственных учреждений города на 7,5%. "Это решение затрагивает около 400 работников и позволяет городу как работодателю больше ценить труд своих специалистов. Более высокие зарплаты помогают находить квалифицированных и мотивированных работников, что для небольшого города очень важно", — резюмировала она.