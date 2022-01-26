В Таллинне автобус сбил на пешеходном переходе мальчика

Авария произошла в 17:35 на перекрестке Пирита теэ и Козе теэ, где 50-летний мужчина на автобусе Man Lions City наехал на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу.

Какой свет горел для каждого из участников дорожного движения, устанавливается.

Пешехода доставили в Талиннскую детскую больницу.

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