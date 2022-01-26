26.01.2022, 07:24
В Таллинне автобус сбил на пешеходном переходе мальчика(6)
Foto: Tiit Blaat
Вчера в Таллинне в столичном районе Пирита автомобиль сбил мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла в 17:35 на перекрестке Пирита теэ и Козе теэ, где 50-летний мужчина на автобусе Man Lions City наехал на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу.
Какой свет горел для каждого из участников дорожного движения, устанавливается.
Пешехода доставили в Талиннскую детскую больницу.
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