Юри Ратас: COVID-сертификаты надо побыстрее отменить
Спикер Рийгикогу и председатель Центристской партии Юри Ратас сказал сегодня во время прямой трансляции в своем аккаунте в Facebook, что, по его мнению, следовало бы в срочном порядке отменить ковид-сертификаты (свидетельствующие о вакцинации или перенесенном заболевании) и вновь ввести в обращение экспресс-тесты.
Ратас сказал, что на его взгляд, отрицательный результат теста можно было бы везде акцептировать наравне с ковид-сертификатом, но затем добавил, что следовало бы ковид-справки вообще отменить. "В любом случае экспресс-тесты должны вернуться", — сказал Ратас.
По словам председателя Рийгикогу, ковид-паспорт должен сохраниться в качестве проездного документа, но для прохода в кинотеатр, кафе или в спа он не должен быть нужен. Когда в семью вносится этот раскол — одному можно в кино, а другому нельзя, то это вызывает душевное напряжение", — объяснил свою позицию Ратас.
По мнению лидера центристов, нужно вновь сплотить общество, и непривитые люди должны получить возможность участвовть в общественной жизни. В то же время он подчеркнул, что вакцинация — необходима и рекомендовал всем сделать бустерную дозу.
Как отметил Ратас, парламентская фракция Центристской партии выступает за то, чтобы вернуть экспресс-тесты в использование вместо ковид-паспортов.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.