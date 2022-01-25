Сегодня в Таллинне обсудили перевод школ на дистант. Какое решение принято?

После встречи городских властей со столичными школами, было решено дать школам шанс самим справиться с ситуацией. Однако на следующей неделе, если не будет наблюдаться никаких улучшений, город вмешается,

"На данный момент в каждой школе сложилась своя ситуация, своя система. Какие-то классы возвращаются с дистанционного обучения, какие-то уходят. Централизованная система означала бы то, что школы должны были бы свою систему ломать. Мы на данный момент не исключаем развитие сценария, что школы в конечном итоге уйдут на 100%-ое дистанционное обучение, если заражение повысится. Но, возможно, лавину удастся удержать", — объяснил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Хотя на внешкольную деятельность запреты пока не распространяются, Министерство образования призывает оставаться дома и подождать с тренировками и другими занятиями, если школа решила перейти на дистанционное обучение.

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