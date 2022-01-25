Почему правительство не возвращает экспресс-тесты? Объясняет Танель Кийк

"Вакцина защищает от тяжелого протекания болезни. Отрицательный результат теста дает картину о инфекционной безопасности человека, но не защищает его от болезни", — объяснил Кийк, почему сейчас нельзя еще приравнять тест к сертификату о вакцинации.

В то же время тема экспресс-тестов по-прежнему на столе правительства, просто сейчас на фоне высокой заболеваемости этот шаг был бы неразумным.

"Ковид-сертификат никуда не исчезнет", — отметил министр. Справка о вакцинации является необходимым в ЕС документом для поездок. В некоторых странах применяют комбинацию экспресс-текста и ковид-сертификата. Это означает, что для прохода на мероприятие или в кафе нужно предъявить как справку о прививке, так и отрицательный результат экспресс-теста.

Но последний вариант, по мнению Кийка, был бы обременительным как для предприятий, так и посетителей. "Разумеется, самый надежный вариант — это когда люди и привиты, и протестированы", — подчеркнул он и заметил, что именно это правительство и рекомендует людям делать самим перед тем, как отправиться в многолюдную компанию. Речи об официально обязательной комбинации теста и вакцинации в Эстонии сейчас не идет.

При каких условиях мы сможем вообще отказаться от ограничений, в данный момент неясно. Но, по словам Кийка, правительство попросило Научный совет сделать соответствующий анализ. "Ближайшие недели внесут ясность в этот вопрос", — сказал он.

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