Мэр Таллинна Михаил Кылварт: у правительства нет стратегии по борьбе с коронавирусом

"У нас нет общего представления о том, какую стратегию следует использовать в нынешней волне распространения "омикрона". Вопрос не в том, правильная эта стратегия или неправильная, нужно выбрать стратегию", — приводит слова Кылварта rus.err.

"Мы хотим эффективности. Мы хотим ясности. Мы хотим информации. Мы хотим сотрудничества. Мы хотим того, чтобы все решения не поступали к местным управлениям через СМИ", — подчеркнул Кылварт.

"Когда мы ждем, нас спрашивают, почему мы ничего не делаем. Если мы принимаем решение самостоятельно, у нас спрашивают, почему мы это делаем и почему не исходим из решений, принятых государством", — высказал негодование Кылварт.

Мэр Таллинна также раскритиковал нынешнюю организацию обучения в школах. "Мне кажется, что сейчас возникла ситуация, когда вместо регламентированного дистанционного обучения мы получили хаотичное дистанционное обучение", — подчеркнул он.

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