TОП-10: самые продаваемые в Эстонии марки телефонов в 2021 году

По словам Юри Раудсеппа, руководителя сферы мобильных телефонов Telia, это первый раз, когда только два производителя поделили все места в первой десятке самых продаваемых моделей.

”За последние годы я не припомню, чтобы список производителей был бы таким коротким. До сих пор в первую десятку продаж в Telia всегда попадал, например, Huawei, еще раньше сильным конкурентом был Sony. В квартальном учете в десятку лучших попали бы, вероятно, и телефоны Xiaomi, но их модельная линейка обновляется быстрее, поэтому им трудно попасть в число самых продаваемых телефонов за год”, — оценил Раудсепп.

По заверению Раудсеппа, за последние пару лет на продажи телефонов на местном рынке больше всего повлияли как пандемия, так и то, что телефоны Huawei больше не могут пользоваться поддержкой услуг Google. Из-за положения, вызванного коронавирусом, существенно пострадали доступность и доставка мобильных телефонов, а удаление услуг Google из телефонов Huawei сократило интерес потребителей к китайскому производителю.

На фоне изменившейся ситуации Раудсепп видит, что это открывает возможности для продажи других производителей, а также подержанных устройств. Например, помимо моделей Apple и Samsung, все большую популярность набирают телефоны OnePlus и Xiaomi.

Кроме того, в конце 2020 года в ассортименте Telia появились подержанные телефоны, а спрос на них со временем только возрастает.

”Мы планируем расширить выбор подержанных телефонов. В пользу покупки подержанного устройства говорит то, что подобный телефон можно купить выгодно, при этом все смартфоны технически проверены, достойно выглядят и обладают гарантией”, — сказал Раудсепп.

В ТОП-10 Telia за прошлый год вошли как более выгодные модели, так и флагманы Samsung и Apple. При этом как Samsung, так и Apple заняли по 5 позиций в десятке.