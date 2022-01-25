Экономика
25.01.2022, 16:38

Государство компенсирует квартирным товариществам счета за электричество и газ без учета лимита потребления

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Kiire palgakasvu lõppu ei ole nii ole nii pea oodata
Foto: Tiit Blaat

Если частным потребителям государство компенсирует электричество, потребленное в пределах 650 киловатт-часов, и газ в пределах 2,75 мегаватт-часов, то в отношении квартирных товариществ такие лимиты в январе устанавливаться не будут, передает rus.err.

Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе подтвердила, что в январе лимит потребления для квартирных товариществ учитываться не будет, и независимо от размера товарищества будут возмещены все расходы, которые превысят среднюю цену, которая в случае электричества составляет 12 центов за кВт-ч и в случае газа — 6,5 центов за кВт-ч.

В феврале будет произведен анализ счетов, полученных квартирными товариществами, и при необходимости будут скорректированы исходные данные, которые принимаются за основу при начислении компенсации.

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