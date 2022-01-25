Государство компенсирует квартирным товариществам счета за электричество и газ без учета лимита потребления

Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе подтвердила, что в январе лимит потребления для квартирных товариществ учитываться не будет, и независимо от размера товарищества будут возмещены все расходы, которые превысят среднюю цену, которая в случае электричества составляет 12 центов за кВт-ч и в случае газа — 6,5 центов за кВт-ч.