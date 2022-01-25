ГРАФИК | Завтра цена на свет в Эстонии будет на 65% выше финской. Смотрите, какой час станет пиковым

Как видно на графике (см. ниже) самым дешевым электричество будет с 3 до 4 утра (88,65 евро за мегаватт-час), а самым дорогим — с 9 до 10 утра (290,51 евро).

Среднесуточная стоимость электроэнергии с биржи Nordpool составит в среду 165,10 мегаватт-час). В Финляндии завтра средняя цена — 100,88 евро за мегаватт-час.

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