ЧП и криминал
25.01.2022, 14:33

ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и приземлился на крышу

 
Viljandimaal sõitis Audi kraavi katuse peale
Foto: Kenno Soo

Сегодня около половины девятого утра произошла авария в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где автомобиль Audi выехал с дороги и перевернулся на крышу.

По предварительным данным, водитель из-за скользкой дороги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало вбок, врезалось в дерево и перевернулось. В салоне находилось два человека. Прибывшие на место медики осмотрели их, в стационарном лечении необходимости не было.

Водитель был трезв и имеет право соответствующей категории.

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