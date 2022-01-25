ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и приземлился на крышу

По предварительным данным, водитель из-за скользкой дороги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало вбок, врезалось в дерево и перевернулось. В салоне находилось два человека. Прибывшие на место медики осмотрели их, в стационарном лечении необходимости не было.