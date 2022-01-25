25.01.2022, 14:33
ФОТО | Автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и приземлился на крышу
Foto: Kenno Soo
Сегодня около половины девятого утра произошла авария в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где автомобиль Audi выехал с дороги и перевернулся на крышу.
По предварительным данным, водитель из-за скользкой дороги не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало вбок, врезалось в дерево и перевернулось. В салоне находилось два человека. Прибывшие на место медики осмотрели их, в стационарном лечении необходимости не было.
Водитель был трезв и имеет право соответствующей категории.
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