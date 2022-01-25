Новое постановление: уровень готовности повышен. Семейные врачи имеют право отказывать пациентам в помощи

Согласно распоряжению и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, врачи общей практики, то есть как семейные врачи, так и медики скорой имеют право реорганизовать свою работу.

Скорая имеет право уменьшить состав бригад и переиграть их дислокацию. Семейные врачи из-за возросшей в связи с коронавирусом нагрузки имеют право переносить или отменять приемы.

Согласно распоряжению, разрешается ограничивать доступ к скрининговым исследованиям, проверке здоровья хронических больных и детей в возрасте старше двух лет. При этом нельзя отменять прием пациентов в острой фазе заболевания, в том числе неинфекционного характера; пациентов с обострением хронического заболевания; пациентов с проблемами душевного здоровья. Также нельзя отодвигать вакцинацию в рамках государственного плана вакцинации, осмотр детей в возрасте до двух лет, контроль для выдачи срочных справок и иного рода визиты, которые нельзя отложить.

Поставщики услуги стационарного лечения должны временно освободить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом, обеспечив при этом безопасность других пациентов.

Постановление вступило в силу вчера. В течение какого срока оно будет действовать, пока неясно.

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