В России Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов(25)
Росфинмониторинг внес политика Алексея Навального в свой перечень организаций и физлиц, в отношении которых ”имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности”, передает "Медуза".
Помимо Навального, в список попали его соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие.
Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список.
Мосгорсуд в июне 2021 года признал ФБК, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан ”экстремистскими организациями”. Росфинмониторинг внес их в свои списки еще в апреле.
В сентябре 2021 года в отношении Навального и его сторонников возбудили уголовное дело о создании ”экстремистского сообщества”. Первой арестованной по этому делу стала Лилия Чанышева.