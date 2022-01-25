В России Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов

Помимо Навального, в список попали его соратники, среди которых Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие.

Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список.

Мосгорсуд в июне 2021 года признал ФБК, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан ”экстремистскими организациями”. Росфинмониторинг внес их в свои списки еще в апреле.

В сентябре 2021 года в отношении Навального и его сторонников возбудили уголовное дело о создании ”экстремистского сообщества”. Первой арестованной по этому делу стала Лилия Чанышева.