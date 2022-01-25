Научный совет пока не рекомендует использовать экспресс-тесты в качестве альтернативы ковид-сертификату

”Сейчас беспокойство вызывает то, что распространение вируса находится в фазе роста. Статистика больничного лечения также не показывает пока спада. Более того, мы наблюдаем здесь либо стабилизацию, либо небольшой рост. В связи с этим научный совет рекомендовал пока не вводить в эксплуатацию экспресс-тесты в качестве альтернативы, подтверждающей инфекционную безопасность. Но при этом научный совет также выступает за продолжение дебатов для постепенного возврата к нормальной ситуации”, — сообщил министр.