Научный совет пока не рекомендует использовать экспресс-тесты в качестве альтернативы ковид-сертификату
Сегодня, выступая перед Рийгикогу, министр здоровья и труда Танель Кийк сообщил, что научный совет не рекомендовал правительству вводить изменения, на основании которых разрешалось бы пускать в увеселительные заведения людей после прохождения экспресс-теста и получения негативного результата.
”Сейчас беспокойство вызывает то, что распространение вируса находится в фазе роста. Статистика больничного лечения также не показывает пока спада. Более того, мы наблюдаем здесь либо стабилизацию, либо небольшой рост. В связи с этим научный совет рекомендовал пока не вводить в эксплуатацию экспресс-тесты в качестве альтернативы, подтверждающей инфекционную безопасность. Но при этом научный совет также выступает за продолжение дебатов для постепенного возврата к нормальной ситуации”, — сообщил министр.
Осторожно относятся к смягчению ограничений и в Департаменте здоровья. "Учитывая нынешний высокий уровень заражаемости, Департамент здоровья с осторожностью относится к смягчению ограничений. Конкретные предложения, которые мы представили правительству, сможем прокомментировать в среду. К этому дню пройдут переговоры с министерствами и членами правительства", — ответили RusDelfi в пресс-службе ведомства.
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